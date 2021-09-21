روسيا... ابتكار روبوت يكافح قناصي العدو

ولا تستطيع الآلة المسماة بـ"سوسنا إن" أن تكشف أي جهاز بصري يبعد عنها بـ2500 متر أو ما يقل فحسب، بل تقدر أيضا على تعطيله بأشعة الليزر.

وتؤدي آلة "سوسنا إن" عملها بشكل أوتوماتيكي. وتم عرضها في معرض الأسلحة "أرميا 2021" الذي أقيم في ريف موسكو في الصيف الماضي.

وذكرت "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن جهاز الإعلام التابع لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أن أشعة الليزر تُعمي الجهاز البصري المكتشف وتستبعد إمكانية استخدامه للمراقبة أو تصويب الأسلحة.

وتستطيع آلة "سوسنا إن" أيضا أن تكتشف منظارًا وجهاز تنشين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات.