"كلاشينكوف" تختبر مدفع رشاش خفيف جديد

قال المصمم: "لقد دخلنا حاليًا مرحلة اختبار النماذج الأولية، والتي يتم تنفيذها من أجل تأكيد امتثالها لمتطلبات المهمة التكتيكية والفنية".
Первое фото ручного пулемета РПЛ-20. Фото: https://t.co/LfMNVHomUk pic.twitter.com/n4MZVQS6uA— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 21, 2020
في السابق، طورت "كلاشينكوف" مدفع رشاش خفيف RPK-16 فيه مخزن للذخيرة. بناءً على نتائج العملية العسكرية، أوضحت وزارة الدفاع الروسية المتطلبات للمدفع الرشاش الخفيف الجديد وصممت "كلاشينكوف" بشكل استباقي نموذجًا أوليًا لمدفع رشاش خفيف جديد فيه شريط لتخزين الذخيرة، والذي تم عرضه لأول مرة في "آرميا -2020".
يتم تطوير RPL-10 لطلقات عيارها يتراوح من 5.45 إلى 39. ولم يتم الإبلاغ رسميًا عن الخصائص الأخرى للسلاح الجديد.
ظاهريًا، يختلف RPL-20 اختلافًا كبيرًا عن RPK-16: لقد تغير شكل أنبوب مخرج الغاز، وأصبح جهاز الرؤية أعلى، وأصبحت السبطانة أطول. السلاح له قبضة مختلفة.
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