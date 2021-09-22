"كلاشينكوف" تختبر مدفع رشاش خفيف جديد

أعلن سيرغي أورجومتسيف، كبير مصممي شركة "كلاشينكوف"، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، أن مجموعة شركات "كلاشينكوف" بدأت اختبار نماذج أولية للمدفع الرشاش الخفيف RPL-20 الجديد.

قال المصمم: "لقد دخلنا حاليًا مرحلة اختبار النماذج الأولية، والتي يتم تنفيذها من أجل تأكيد امتثالها لمتطلبات المهمة التكتيكية والفنية".

في السابق، طورت "كلاشينكوف" مدفع رشاش خفيف RPK-16 فيه مخزن للذخيرة. بناءً على نتائج العملية العسكرية، أوضحت وزارة الدفاع الروسية المتطلبات للمدفع الرشاش الخفيف الجديد وصممت "كلاشينكوف" بشكل استباقي نموذجًا أوليًا لمدفع رشاش خفيف جديد فيه شريط لتخزين الذخيرة، والذي تم عرضه لأول مرة في "آرميا -2020".

يتم تطوير RPL-10 لطلقات عيارها يتراوح من 5.45 إلى 39. ولم يتم الإبلاغ رسميًا عن الخصائص الأخرى للسلاح الجديد.

ظاهريًا، يختلف RPL-20 اختلافًا كبيرًا عن RPK-16: لقد تغير شكل أنبوب مخرج الغاز، وأصبح جهاز الرؤية أعلى، وأصبحت السبطانة أطول. السلاح له قبضة مختلفة.