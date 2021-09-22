روسيا تطور بندقية مع ذكاء اصطناعي

بدأ المصممون الروس في تطوير مجمع بنادق يحتوي على عناصر من الذكاء الاصطناعي.

ستساعد الشبكة العصبية الجندي في تحديد الأهداف وتتبعها والتوجيه وإطلاق النار، وعلى الجندي فقط سحب الزناد.

صرّح سيرغي أورجومتسيف، كبير مصممي بندقية كلاشينكوف، لوكالة "سبوتينك" بأن عناصر النظام قد تم تصميمها وعرضها على وزير الدفاع الروسي.

تم تصميم مجمع البندقية الجديد لزيادة سرعة ودقة إصابة الأهداف في الليل أو في ظروف الطقس السيئة، عندما يتعذر الكشف عن الأهداف.

وقال: "لذلك، يجب أن تكون مجمعات الرماية في المستقبل قادرة على تحديد الأهداف وتتبعها في مثل هذه الظروف، وهذا سيتطلب بالفعل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدربة على الشبكات العصبية".

ومع ذلك، سيتطلب ذلك دمج مختلف الأجهزة البصرية والإلكترونية في نظام واحد بأسلحة صغيرة. فقط بعد إجراء أعمال البحث والتطوير سيتم الإنتاج الضخم للمنتج.