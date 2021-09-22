رصد سيارة مصفحة مجهولة لأول مرة في سوريا... فيديو

تم رصد سيارة شرطة مصفحة غير عادية في قافلة اللواء السادس عشر التابع للقوات السورية، من الواضح أن السيارة صُنعت من قبل حرفيين محليين في إحدى ورش الجيش.

تم استخدام شاحنة تجارية خفيفة نسبيًا (4х2) من طراز غير معروف كأساس لصنعها، أو ربما تم تحويل حافلة إلى سيارة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

حصلت السيارة على درع دائري، ويمكن تغطية النوافذ الأمامية، إذا لزم الأمر، بأغطية مضادة للرصاص مع فتحات للرؤية، وقد تم اتخاذ تدابير لحماية العجلات الأمامية والخلفية.

في جوانب حجرة القوات، تم عمل ثغرات لإمكانية إطلاق النار من أسلحة صغيرة، هناك ستة، وثغرتان في باب السائق والراكب. تم قطع باب مخصص لصعود ونزول الأفراد في الجزء الخلفي، يبدو أيضًا فيها فتحة إطلاق نار.

لا تظهر السيارة المدرعة أي أسلحة، ولكن هناك فتحتان في السقف تسمح للجنود بتغطية إجراءات زملائهم الجنود بنيران المدافع الرشاشة والبنادق.