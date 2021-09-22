رشاش "كلاشنيكوف - 12" ينال تقديرا عاليا

أنتجت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف بندقية جديدة، "رشاش كلاشنيكوف - 12" أو "أ كا-12" باختصار، في الفترة الأخيرة.

وهو الجديد الذي كان قد دخل الخدمة العسكرية في روسيا، ولاقى تقدير الخبراء الأجانب. وكشفت عن ذلك صحيفة "سوهو" الصينية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي حصل على سلاح جديد يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا وهندسة الطاقة البشرية. وحصل رشاش "أ كا-12" على مقبض المسدس ومؤخرة من الممكن تغيير أبعادها وشريحة بيكاتيني لتركيب معدات إضافية.

ومن المهم ذكره هو أن رشاش "أ كا-12" له أنواع كثيرة منها النوع المهيأ لاستخدام خراطيش أجنبية الصنع وهو ما يتيح استخدام ما تغنمه القوات الصديقة من ذخائر من القوات المعادية وتوريد رشاشات كلاشنيكوف لدول أجنبية لم تستخدمها من قبل.

وأشارت إلى أن رشاش "أ كا-12" في تطور مستمر، ويتم تطويره، مثلا، بالأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبها مستخدموه في سوريا.

ومن المهم أيضا أن رشاش كلاشنيكوف الجديد يفوق رشاشات كلاشنيكوف السابقة دقة.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس شركة "كلاشنيكوف"، سيرغي أورجومتسيف، لـ"سبوتنيك"، أنهم بصدد إبداع بندقية ذكية، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل في إنشاء الآلة المزودة بالذكاء الاصطناعي التي تستطيع أن تتعرف على الأهداف اللازم تدميرها، وتصوب سلاحها الناري نحو هدف محدد وتطلق النار بنفسها دون مشاركة الجندي الذي لا يُطلب منه إلا السماح بإطلاق النار عبر الضغط على الزناد.