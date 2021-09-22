ياباني يرى في السيارة العسكرية الروسية "سارمات 2" "نية في غزو الشرق الأوسط"

وأخبرت الصحيفة قرّاءها بأن القوات الروسية جربت السيارة الجديدة خلال مناورة "زاباد (الغرب) 2021"، مشيرة إلى أن "سارمات 2" سيارة رباعية الدفع تزن نحو 2 طن (وزنها 2100 كيلوغرام) وتستطيع السير بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، وتحمل على سطحها العلوي برج الأسلحة الذي يمكن أن يحتوي على المدفع الرشاش عيار 12.7 ملم أو قاذف رمّانات.

وكشف غالبية القرّاء الذين نشرت الصحيفة تغريداتهم عن نظرة إيجابية تجاه السيارة العسكرية الروسية الجديدة التي تتميز ببساطة تشغيلها وسهولة صيانتها.

ولفت أحدهم إلى أن روسيا صنعت سيارة "سارمات 2" لقوات الإنزال الجوي، وأكدت بذلك أنها تولي قوات المظلات اهتماما كبيرا.

وحاول بعضهم استشفاف الغاية التي أبدعت روسيا سيارة "سارمات 2" من أجلها. وفي ظن أحد المغردين، ويدعى "كيكي"، فإن إبداع هذه السيارة ينمّ عن "نية في غزو شرق الأوسط".