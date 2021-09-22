صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية يبدع سيارة من دون سائق... صور

اتجهت شركة "ألماز- أنتي" الروسية المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي، لإبداع سيارة من دون سائق.

وستعمل السيارة التي تحمل اسم E-NEVA حاليًا بالطاقة الكهربائية والهيدروجين، وتسهم بالتالي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في الاحتباس الحراري للأرض.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن صانع السيارة الكهربائية قدم عربتها السفلى والتي ستُتخذ أيضا أساسا لسيارات أخرى على اختلاف أنواعها.