قائد عسكري أمريكي يحدد مصدر الخطر الأكبر على بلاده

كشف قائد في القوات المسلحة الأمريكية عن مكان وجود الخطر الأكبر على الولايات المتحدة.

وقال رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، غلين فان هيرك، لصحيفة القوات الجوية الأمريكية "إير فورس مغازين" إن الخطر الأكبر الذي يهدد الولايات المتحدة بالحرب يأتي اليوم من روسيا.

ونوه إلى أن روسيا هي الخطر الأكبر وليس الصين، مؤكدا أن روسيا هي الأقوى عسكريا.

وأضاف أن التهديدات تنبعث مما تملكه روسيا من غواصات وقاذفات قنابل وصواريخ جوالة وأسلحة أخرى.

وبشأن الدفاع عن المصالح الأمريكية، قال هيرك: "إذا كان خيارك الوحيد لمنع هجوم على الوطن هو ضربهم بالسلاح النووي، فأنت لست في مكان جيد"، مضيفا: "علينا أن نخلق قدرات وخيارات أخرى لإثارة الشك في أذهانهم حول ضرب وطننا في أي وقت مضى".

وقال عن التدريبات الصينية الأخيرة بالقرب من هاواي: "إنهم دائمًا هنا".

وتابع: "في غضون 10 سنوات تقريبًا، سيكون هناك الروس والصينيون، والذين يعملون في هذا الفضاء 24/7/365... إذا افترضت ذلك إلى الأمام بعد ذلك، وقمت بوضع ذلك جنبًا إلى جنب مع مفهوم الدفاع إلى الأمام بعيدًا، سيتعين علينا هزيمة هذا التهديد قبل أن نتمكن من المضي قدمًا".

وقال: "من المحتمل أن يبدأ الأمر باستمرارية الحكومة وقدرات التحكم في القيادة النووية، بالإضافة إلى قدرات إسقاط القوة إلى الأمام والقاعدة الصناعية الدفاعية، وهذه الأنواع من الأشياء".