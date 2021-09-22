ما هو عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وتمتلك 595 طائرة حربية من طرازات متنوعة، لكن هذا التصنيف لا يشمل الطائرات المسيّرة، التي تعد إسرائيل دولة رائدة في استخدامها.

وبحسب تقرير عن القوات الجوية الإسرائيلية لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإن تصنيف قوة المروحيات الإسرائيلية يأتي في المرتبة رقم 31 عالميا.

ويصل إجمالي عدد المروحيات العسكرية الإسرائيلية إلى 128 مروحية، بينها 48 مروحية هجومية، تجعل قوة المروحيات الهجومية الإسرائيلية في المرتبة رقم 12 عالميا.

ما هي قوة الطائرات المسيرة الإسرائيلية؟

تعد إسرائيل من الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة بطرازات مختلفة، وأصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد عليها في الكثير من المهام الحربية.

ورغم ذلك، فإنه لا تزال قوة الطائرات المسيرة غير واردة ضمن إحصاءات القوات الجوية، التي يوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية، وقال إن السبب في ذلك هو حدوث عطل فني.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة التابعة له كانت تقوم بمهمة روتينية في الأجواء السورية.

يذكر أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة سقوط طائرة مسيرة تابعة لها في سوريا بسبب عطل فني، بينما تعلن سوريا أن دفاعاتها الجوية هي المسؤولة عن ذلك.

© Sputnik مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية

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