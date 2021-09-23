سفينة عسكرية أمريكية ترسو في مرفأ بيروت...صور

نشرت القيادة البحرية العسكرية الأمريكية التابعة للأسطول الخامس على صفحتها الرسمية على "تويتر"، بيانا عن وصول السفينة الأمريكية "USNS Choctaw County" إلى مرفأ بيروت، وذلك في إطار التدريبات اللبنانية والأمريكية المشتركة.

ووصلت سفينة للنقل السريع إلى لبنان يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري في زيارة كانت مقررة سابقا.

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Expeditionary fast transport ship USNS Choctaw County (T-EPF 2) arrived in Beirut, Lebanon, Sept. 20, to participate in U.S. Naval Forces Central Command’s (NAVCENT) first-ever Central Partnership Station (CPS) mission.https://t.co/lXieXvZ6AD — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 21, 2021

وذكر الموقع أن السفارة لفتت في البيان إلى أن "هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية، وهي تسلط الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني".

🇱🇧⚓️🇺🇸 #StrengthinUnity @USNavy and Lebanese Armed Forces personnel share experiences during a subject-matter-expert exchange aboard the expeditionary fast transport ship USNS Choctaw County (T-EPF 2) during the Central Partnership Station mission in Lebanon, Sept. 21. pic.twitter.com/7mvHF52pB4 — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 22, 2021

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة بإدارة القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT)، تعتبر جزءا من مهمة هذه القيادة التي تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث، والصحة العامة، وإجراءات مكافحة الألغام، وطب الغوص، وقدرات البناء".