الدفاع الروسية تنفي انتهاك إحدى طائراتها للمجال الجوي الإستوني

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مزاعم إستونيا بشأن انتهاك طائرة روسية من طراز "إيه-50" المجال الجوي الإستوني.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تنفى وزارة الدفاع الروسية بيان الجانب الإستوني بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل طائرة روسية من طراز "إيه-50". في يوم االـ 22 من شهر أيلول/ سبتمبر، قام طاقم طائرة من طراز "إيه-50" تابعة للقوات الجوية برحلة مجدولة من مطار في مقاطعة كالينينغراد إلى مكان التمركز الدائم".

وأكد البيان أن الرحلة الجوية تمت بخط سير متفق عليه مسبقا وأجهزة استقبال مفتوحة.

وأضاف البيان: ""كان طاقم الطائرة على اتصال مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين الذين لم يقدموا أي اعتراضات للطاقم الروسي. وتم تنفيذ الرحلة بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى. وهو ما تم تأكيده عن طريق وسائل السيطرة".

يذكر أن الاتفاقيات بين روسيا وإستونيا حول الحدود الروسية الإستونية البرية وحول الحدود البحرية وقعت عام 2014 من قبل وزيري خارجية الدولتين، وتم إحالة الاتفاقية لبرلماني الدولتين للتصديق.