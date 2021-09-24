أذربيجان تقدم طلبات لشراء أسلحة جديدة من روسيا

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لمجلة "الدفاع الوطني" الروسية : "يجري العمل عندنا بشكل جيد في جميع المجالات وخاصة مجال التعاون العسكري التقني. وبطبيعة الحال فإننا ننظر الآن إلى اختراعات جديدة، وقد بدأت فرق الخبراء تدرس إمكانيات جديدة، وتقدمنا بطلبات. ومن هنا فإن التعاون مع روسيا سيشهد تطورا في هذا المجال أيضا.

وأشاد الرئيس علييف بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تسوية النزاع المسلح في منطقة قره باغ في خريف 2020، مشيرا إلى أنه توصل إلى اتفاق مع باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، لوقف إطلاق النار عبر اتصالات هاتفية مع الرئيس بوتين.

وشهدت قره باغ، وهي منطقة متنازع عليها، في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 استئناف الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية. وتوصل الطرفان المتنازعان إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة الوسيط الروسي في ليل 9/10 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم بموجب الاتفاق تسليم أجزاء من أراضي قره باغ إلى السلطات الأذربيجانية. وانتشرت في المنطقة قوات روسية لحفظ السلام.