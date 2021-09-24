متى تظهر حاملة طائرات جديدة في روسيا

وقال أليكسي رحمانوف، مدير عام شركة "او. إس. كا" الحكومية التي تدير قطاع صناعة السفن في روسيا، في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه من الممكن أن "يتم إنجاز المشروع في غضون عشرة أعوام".

ولا يمكن أن تنجز روسيا مشروع إنشاء حاملة الطائرات الجديدة في زمن قصير لا سيما وإنها أحجمت حتى الآن عن تصنيع حاملات الطائرات لعدم حاجتها إلى هذا النوع من البوارج الحربية على العكس من الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك أسطولا كاملا من حاملات الطائرات وتقضي 10 أعوام في إنشاء الواحدة منها.

وتوجد سفينة واحدة من هذا النوع في روسيا حاليا، تحمل اسم الأميرال الروسي السوفييتي كوزنيتسوف.

أما بالنسبة للسفن الحربية الأخرى فتحرص روسيا على مواصلة تصنيعها لتعزيز أسطولها. وكشف مدير صناعة السفن لـ"سبوتنيك" أن صناع السفن يجب أن يسلموا الأسطول الروسي 10 سفن في العام الحالي. وقد تم تسليم 3 قطع منها فيما يجب تسليم 7 قطع أخرى قبل نهاية العام.