روسيا تقرر مصير فرقاطتها الجديدة

وقال أليكسي رحمانوف، مدير عام شركة "او. إس. كا" الحكومية التي تدير قطاع صناعة السفن في روسيا، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن فرقاطة جديدة من طراز "11356" ستباع إلى الخارج.

وذكر أن الفرقاطات التي رأت النور من هذا الطراز كانت قد أثبتت جدارتها واستأثرت باهتمام جهات خارجية.

وكان مصنع "يانتار" في مدينة كالينينغراد قد أنتج 3 فرقاطات من طراز"11356". وتم تسليمها إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وبات معلوما في عام 2018 أن فرقاطتين أخريين من هذا الطراز هما قيد الإنشاء، ستباعان إلى الهند.

وكان من المقرر أن تضم مجموعة الفرقاطات "11356" اللازم تصنيعها 6 قطع. وظل مصير الفرقاطة السادسة مجهولا حتى الآن.