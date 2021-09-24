الجيش الروسي يعرض معداته للحرب الإلكترونية..ماذا بمقدورها؟

ويضم المعرض إلى جانب الطائرات الحربية وقطع المدفعية والأسلحة المضادة للطائرات، تقنيات الحرب الإلكترونية ومنها التقنيات القادرة على السيطرة على أجهزة الهاتف المحمول للعدو مثل التقنية المعروفة باسم "ليير 3".

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن تقنية "ليير 3" توضع في الطائرة المسيرة وتستطيع كشف أرقام جميع أجهزة الهاتف المحمول الموجودة في منطقة يبلغ نصف قطرها 10 كيلومترات. ولا يستطيع مستخدمو تقنية "ليير 3" أن يتابعوا تنقلات الهواتف المحمولة للعدو فحسب بل بإمكانهم أن يعطّلوها.

وهناك تقنيات تستطيع أن تقلد، مثلا، رقم هاتف قائد المجموعة الإرهابية ليتم عبره إرسال الأوامر إلى الإرهابيين الذين لن يعرفوا مَن يكلّمهم ولن يتمكنوا من الدخول في اتصال مع مَن يريدون.