تسجيل
13:22 GMT25 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الدبابة تي-14 (أرماتا) التابعة لقوات حامية موسكو خلال التدريبات المشتركة استعداداً للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1940-1945)

    مجلة: مدفع دبابة "أرماتا تي 14" الروسية يجبر الناتو على تغيير استراتيجيته القتالية

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102329/35/1023293544_0:169:3037:1878_1200x675_80_0_0_e49eddcfe25e06438c613932770f2339.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202109251050249180-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%8A-14-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    أكد خبراء عسكريون أمريكيون أن دبابة "أرماتا" أو "تي 14" الروسية تمتلك العديد من المزايا التي ستجعلها تتفوق على نظيراتها الغربية بجدارة في ساحات القتال.

    نشرت مجلة متخصصة بالأسلحة والعتاد العسكري تقريرا عن الدبابة الروسية "أرماتا" (تي 14)، التي ستدخل قريبا في الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية، بحسب التقرير.

    وجاء في التقرير الذي اعتمد على عدد من الخبراء العسكريين والمنشور في مجلة "Military Watch"، "ينظر إلى دبابة T-14 (أرماتا – تي 14)على أنها ثورية نظرا لتصميمها الفريد مع برج بدون قائد (ذاتي الحركة) وميزات أخرى لا مثيل لها".

    افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت (دبابة تي-14 أرماتا)
    © Sputnik . Grigoriy Sysoyev
    افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"

    ونوه الخبراء إلى أن ديناميكية الدبابة ومدفعها الفريد (2A82-1M) وقدرتها على إصابة الأهداف على مسافة 12 كيلومترا، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الدبابة الأمريكية (M1A2 Abrams) المعلن عنها مؤخرا، يجعلها تتميز بشكل فريد عن نظيراتها.

    وأشار التقرير إلى أن دبابة "تي 14" ستكون "ساحقة" في الظروف القتالية الحقيقية، "لذلك سيتعين على دول الناتو الاعتماد على الطيران، وليس على المركبات المدرعة. لأنهم وبغير هذه الطريقة، لن يتمكنوا (عن طريق الدبابات وسلاح المشاة) من تدمير دبابات تي 14 الروسية في ساحة المعركة"، بحسب التقرير.
    وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019
    © Sputnik . Maxim Blinov
    وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019
    ويشارك المحللون العسكريون الأمريكيون في مجلة "The National Interest" هذا الرأي، فقد اعتبروا أن المركبة القتالية الروسية تتفوق على منافساتها لدى الغرب بشكل كبير.

    كشف المصدر لـ"سبوتنيك"، في منتصف الشهر الجاري، أن المدفع الجديد المزمع إنشاؤه، وهو من عيار 152 ملم، سيوضع على نفس الآلية التي تحمل أحدث دبابة روسية "تي-14" وتعرف باسم "أرماتا".

    الدبابة تي-14 (أرماتا) التابعة لقوات حامية موسكو خلال التدريبات المشتركة استعداداً للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1940-1945)
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    الدبابة "تي-14" (أرماتا) التابعة لقوات حامية موسكو خلال التدريبات المشتركة استعداداً للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1940-1945)

    وكشف مصدر آخر أن المدفع المستقبلي "أرماتا" يستطيع إطلاق القذائف بسرعة عالية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المدفع الذاتي الحركة الجديد ذا ماسورتين لكي يطلق 30 قذيفة في الدقيقة.

    وبحسب الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، فإن إيجاد المدفع الذاتي الحركة الجديد، المركب على آلية "أرماتا" يستجيب لمطالب النزاع المحتمل مع عدو له قوة عسكرية تقنية ندية.
    الدبابة تي - 14 أرماتا
    © Sputnik
    الدبابة تي - 14 "أرماتا"

    وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن مواجهة عدو كهذا تحتاج إلى مدفعية تستطيع أن تنتقل من موقع إلى آخر بسرعة، وتُسرع بإطلاق النيران الكثيفة لدى الوصول إلى موقع جديد.

    ونوه إلى أن القوات المسلحة الروسية تولي تطوير المدفعية اهتماما كبيرا، لأن المدفعية لا تزال تعتبر أهم سلاح ناري في ميدان القتال.

    انظر أيضا:

    كتابات عربية غامضة في "بئر برهوت" المرعب في اليمن ... الباحثون يوضحون... صور وفيديو
    9 مشاكل خطيرة يسببها تناول الفيتامينات المتنوعة والمركبة في يوم واحد
    سيارة تسلا تسبح في المياه في "تجربة جدارة" غريبة جدا... فيديو
    دراسة تكشف عن تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"
    دراسة تكشف عن ارتباط "ثوري" بين المكسرات ونحف الخصر وإنقاص الوزن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك