مجلة: مدفع دبابة "أرماتا تي 14" الروسية يجبر الناتو على تغيير استراتيجيته القتالية

أكد خبراء عسكريون أمريكيون أن دبابة "أرماتا" أو "تي 14" الروسية تمتلك العديد من المزايا التي ستجعلها تتفوق على نظيراتها الغربية بجدارة في ساحات القتال.

نشرت مجلة متخصصة بالأسلحة والعتاد العسكري تقريرا عن الدبابة الروسية "أرماتا" (تي 14)، التي ستدخل قريبا في الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير الذي اعتمد على عدد من الخبراء العسكريين والمنشور في مجلة "Military Watch"، "ينظر إلى دبابة T-14 (أرماتا – تي 14)على أنها ثورية نظرا لتصميمها الفريد مع برج بدون قائد (ذاتي الحركة) وميزات أخرى لا مثيل لها".

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev افتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"

ونوه الخبراء إلى أن ديناميكية الدبابة ومدفعها الفريد (2A82-1M) وقدرتها على إصابة الأهداف على مسافة 12 كيلومترا، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الدبابة الأمريكية (M1A2 Abrams) المعلن عنها مؤخرا، يجعلها تتميز بشكل فريد عن نظيراتها.

وأشار التقرير إلى أن دبابة "تي 14" ستكون "ساحقة" في الظروف القتالية الحقيقية، "لذلك سيتعين على دول الناتو الاعتماد على الطيران، وليس على المركبات المدرعة. لأنهم وبغير هذه الطريقة، لن يتمكنوا (عن طريق الدبابات وسلاح المشاة) من تدمير دبابات تي 14 الروسية في ساحة المعركة"، بحسب التقرير.

© Sputnik . Maxim Blinov وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019

ويشارك المحللون العسكريون الأمريكيون في مجلة "The National Interest" هذا الرأي، فقد اعتبروا أن المركبة القتالية الروسية تتفوق على منافساتها لدى الغرب بشكل كبير.

كشف المصدر لـ"سبوتنيك"، في منتصف الشهر الجاري، أن المدفع الجديد المزمع إنشاؤه، وهو من عيار 152 ملم، سيوضع على نفس الآلية التي تحمل أحدث دبابة روسية "تي-14" وتعرف باسم "أرماتا".

© Sputnik . Ilya Pitalev الدبابة "تي-14" (أرماتا) التابعة لقوات حامية موسكو خلال التدريبات المشتركة استعداداً للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1940-1945)

وكشف مصدر آخر أن المدفع المستقبلي "أرماتا" يستطيع إطلاق القذائف بسرعة عالية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المدفع الذاتي الحركة الجديد ذا ماسورتين لكي يطلق 30 قذيفة في الدقيقة.

وبحسب الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، فإن إيجاد المدفع الذاتي الحركة الجديد، المركب على آلية "أرماتا" يستجيب لمطالب النزاع المحتمل مع عدو له قوة عسكرية تقنية ندية.

© Sputnik الدبابة تي - 14 "أرماتا"

وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن مواجهة عدو كهذا تحتاج إلى مدفعية تستطيع أن تنتقل من موقع إلى آخر بسرعة، وتُسرع بإطلاق النيران الكثيفة لدى الوصول إلى موقع جديد.

ونوه إلى أن القوات المسلحة الروسية تولي تطوير المدفعية اهتماما كبيرا، لأن المدفعية لا تزال تعتبر أهم سلاح ناري في ميدان القتال.