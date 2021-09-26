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    مجلة: القاذفة الروسية الجديدة "باك دا" قد تكون أكبر تهديد للولايات المتحدة

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    تحذر مجلة Sandboxx الأمريكية من أن القاذفة الروسية الجديدة قد تكون أكبر تهديد للولايات المتحدة.

    يقول مؤلف المقال، أليكس هولينجز، إنه أصبح معروفًا مؤخرًا أن المصممين الروس قد بدأوا في بناء نموذج أولي للقاذفة الشبح الجديدة "باك دا". في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن الولايات المتحدة تبني خمس قاذفات جديدة من طراز B-21، كما تعمل الصين على منصة مماثلة.

    يقول هولينجز إن قيادة أمريكا في مجال الطيران الخفي بدأت تتضاءل. "إلى حد كبير، يرجع هذا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تخوض حروبًا على مدى عقدين مع خصوم لا يستطيعون التباهي بنظام دفاع جوي متطور."

    لم يكن الخصمان الرئيسيان للولايات المتحدة - روسيا والصين - مكتوفي الأيدي طوال هذا الوقت. اليوم، يعمل كلا البلدين بنشاط على إنشاء قاذفات شبح. في الوقت نفسه، تقدم برنامج باك دا الروسي إلى أبعد من المشروع الصيني لإنشاء قاذفة  H-20، كما كتب مؤلف المقال. ومن المتوقع أن تظهر كلتا القاذفتين قبل نهاية العقد.

    "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم بناء قاذفة القنابل الروسية باك دا وفقًا لمخطط" الجناح الطائر": هذا التصميم مشابه للتصميم المستخدم في الطائرة الأمريكية B-2 Spirit وطائرة B-21 Raider  الواعدة".

    روسيا مدرجة في قائمة صغيرة من الدول التي تقوم بشكل مستقل بتطوير وتشغيل طائرات الشبح. ومع ذلك، يحدد مؤلف المقال أن المصممين الروس لا يعتبرون تكنولوجيا التخفي أولوية، على عكس زملائهم الأمريكيين.

    يقول هولينجز: "يرى الخبراء الروس أن قدرات التخفي مجرد عنصر من العناصر المهمة التي لا ينبغي الاهتمام بها على حساب الخصائص التقليدية - السرعة والقدرة على المناورة".

    من المحتمل أيضًا ألا يتم تمييز تصميم باك دا بالسرية العالية، نظرًا لأن هذه الطائرة، وفقًا للبيانات المتاحة، مصممة للهجوم بالذخيرة بعيدة المدى. ويضيف الكاتب الأمريكي أنه من المرجح أنه من أجل تنفيذ مهامها لن تضطر إلى مغادرة القبة الواقية لأنظمة الدفاع الجوي الروسية.

    تظل الخصائص الدقيقة لـ "الاستراتيجي" الروسي المستقبلي سرية، ومع ذلك ، من الواضح أنه سيكون لديه حمولة أكبر من منافسيه الأمريكيين.

    يقول خبير من الولايات المتحدة: "من المتوقع أن تتلقى قاذفة باك دا ترسانة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، فضلاً عن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (خاصة كينجال)".

    ويشير إلى أنه نظرًا للسرعة المذهلة (حوالي 10 ماخ) ومدى الطيران (أكثر من 2000 كم)، فإن صاروخ كينجتا غير قادر على اعتراض حتى أحدث أنظمة الدفاع الجوي. وهذا ما أكده كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يعتبرون الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت تهديدًا خطيرًا.

    "أعلنت روسيا مؤخرًا عن تطوير ذخيرة أخرى محمولة جواً، والتي من المحتمل أن يتم تضمينها أيضًا في ترسانة باك دا. وهو  صاروخ X-95 بعيد المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

    يؤكد أليكس هولينجز أن القاذفات الإستراتيجية تشكل خطراً كبيراً، لأنها، على عكس الطائرات العسكرية الأخرى، قادرة على توجيه ضربات ساحقة بعيدة المدى ضد أهداف العدو الحيوية الموجودة خارج ساحة المعركة.

    ويحذر الكاتب: "لذلك، يمكن أن تصبح قاذفة باك دا أخطر تهديد لأمريكا من ترسانة القدرات القتالية لروسيا بأكملها، باستثناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات برأس حربي نووي".

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