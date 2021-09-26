اختلافات بين رشاشات "أ كيه-103" و"أ كيه-203"... فيديو

يعمل صانعو الأسلحة الروس على تحسين الأسلحة الخفيفة. ويرجع ذلك إلى الاحتياجات الحديثة في القتال، مع الحاجة إلى زيادة فعالية إطلاق النار من مسافات مختلفة.

حتى الآن، تم تطوير العديد من الأسلحة الخفيفة، التي تستند إلى نماذج مجربة، ولكنها تلقت في الوقت نفسه مجموعة واسعة من الابتكارات والإضافات، بما في ذلك تعديلات مريحة.

تحتوي البندقية الرشاشة AK-103، على شريحتين لإرفاق عناصر إضافية. إحدى الشريحتين على اليمين والآخرى في الأسفل. بمساعدتهما، يمكنك إضافة مصباح يدوي تكتيكي للرشاش، وقبضة (مسدس) إضافية، وما إلى ذلك.

يختلف AK-203 عن AK-103 بوجود كابح اللهب بدلاً من الفرامل. في الوقت نفسه، يقلل هذا العنصر من رمي السبطانة بشكل فعال.

تم وصف تفاصيل الاختلافات في الأسلحة الخفيفة المحلية الحديثة بقناة كلاشينكوف على يوتيوب.