الصين ترسل أسطولا جديدا بمهمة في خليج عدن

قامت الصين بإرسال الأسطول الـ39 التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، للقيام بمهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.

وبحسب وكالة الأنباء "شينخوا"، يتكون الأسطول من مدمرة الصواريخ الموجهة (أورومتشي) وفرقاطة الصواريخ (يانتاي) وسفينة الإمداد (تايهو)، والعشرات من جنود العمليات الخاصة وطائرتين هليكوبتر.

ووفقا للوكالة، تدرب الأسطول على استخدام الأسلحة ومحاربة الإرهاب ومكافحة القرصنة وإعادة التزود بالإمدادات في البحر، استعدادا للمهمة.

يذكر أن قوات البحرية الصينية التابعة لجيش التحرير الشعبي بدأت مهمات مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر/كانون الأول من عام 2008.