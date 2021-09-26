صحيفة: الأمريكيون مفتونون بتصميم طائرة صينية بدون طيار "مثير للفضول"... فيديو

يمكن للمعرض الجوي الدولي، الذي يبدأ في 28 سبتمبر/أيلول في تشوهاي الصينية، أن يسعد زواره بأحدث المستجدات، التي سيشغلها المصنعون الصينيون.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا درايف" الأمريكية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص "لأحدث طائرة بدون طيار CH-6، والتي يكون تصميمها مثيرًا للفضول".

في معرض تشوهاي، ستعرض الصين طائرتها الجديدة من طراز CH-6 ذات المحركين (Caihong-6 أو Rainbow-6) لأول مرة. يقوم المطورون من معهد أبحاث الفضاء الصيني وتقنيات الديناميكا الهوائية بوضع الطائرة بدون طيار على أنها "مجمع طائرات استطلاع بدون طيار كبير وعالي الارتفاع وعالي السرعة ومتعدد الأغراض".

كما كتبت الصحيفة، تتميز الطائرة بدون طيار بتصميم ديناميكي تقليدي وتشبه الطائرة بدون طيار "Caihong 5"، ولكن لديها ذيل مختلف تمامًا، وهو ذيل ذو زعنفة واحدة على شكل حرف T مع محركين نفاثين. بالإضافة إلى ذلك، فإن أطراف الجناح للطائرة بدون طيار منقسمة ومنحنية في اتجاهات مختلفة.

الخصائص المعلنة، حسب المنشورات في الصحافة الصينية. وزن الإقلاع 7.8 طن، الحمولة القصوى 300/2000 كغ، احتياطي الوقود 3.42 / 1.72 طن، البقاء في الهواء 20/8 ساعة، نطاق الطيران 12000/4500 كم.

الطول الإجمالي 15 مترًا، وجناحها 20.5 مترًا، والارتفاع 5 أمتار، والسرعة القصوى 800 كيلومتر في الساعة، وسرعة الانطلاق 500 كيلومتر في الساعة، وارتفاع السقف 10000 - 12000 متر.