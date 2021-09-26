موقع يكشف سر قيام أمريكا بتحسين مقاتلة "إف 5" القديمة... فيديو

سلمت البحرية الأمريكية مؤخرًا أول طائرة مقاتلة من طراز "إف 5 إن" إلى مطار باتوكسينت ريفر البحري بولاية ماريلاند.

ووفقا لما نقله "توب بور"، فإنه من المتوقع أن تتضمن المقاتلات التكتيكية المحدثة عددًا من ميزات الطائرات الحديثة.

المقاتلة "إف 5 فريدوم فايتر" هي مقاتلة أمريكية خفيفة متعددة المهام تعود للسبعينيات من القرن الماضي صنعتها شركة "نورث روب كوربوريشين"، وبدأت الخدمة منذ أبريل/نيسان 1964 مع القوات الجوية الأمريكية.

على مدى تاريخها الطويل، شاركت طائرات "إف 5" في العديد من النزاعات العسكرية، بما في ذلك حرب فيتنام، والحروب الإيرانية العراقية، والإثيوبية الصومالية، والكمبودية (الكمبودية) والفيتنامية، وعملية عاصفة الصحراء، والحرب الأهلية في اليمن، ومكافحة عمليات إرهابية في عدد من الدول.

لسنوات عديدة، أثبتت طائرة "إف 5" أنها مقاتلة تكتيكية عالية السرعة واستخدمتها البحرية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية الأمريكي. ولكن حتى وقت قريب، ووفقًا لصحيفة "ثاوزيرن ماريلاند كرونيكل" The Southern Maryland Chronicle، فقد حُرمت من العديد من الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تُستخدم الآن في المقاتلات الحديثة. أدى هذا الظرف إلى تفاقم احتمالات استخدامها في التدريبات العسكرية بشكل كبير. وبعد كل شيء، يحتاج الطيارون الجدد إلى ممارسة مهارات تشغيل الأنظمة الحديثة، وهذا الظرف يتطلب تحسينًا جادًا في القدرات الفنية للمقاتلة "إف 5".

ووفقا لما نقله الموقع، سيوفر هذا البرنامج، في رأي القيادة البحرية الأمريكية، طائرات حديثة بقدرات تمكنها من وضع تكتيكات وتقنيات ضد التهديدات الجوية.

وكما أشار مدير برنامج "بي إم إي 226" (PMA-226) الكابتن راميرو فلوريس، فإن تنفيذ الابتكارات سيوفر تدريبًا تكتيكيًا أكثر واقعية وذا صلة للطيارين.

سيسمح تحديث هذه الطائرات القديمة، كما هو موضح في الصحافة الأمريكية، بممارسة إجراءات دفاعية ضد طائرات أي عدو محتمل لديه مثل هذه الطائرات (إف 5). فإذا اعتبرنا أن القوات الجوية الإيرانية تمتلك مثل هذه الطائرات، فيمكننا أن نفترض أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث هذا النوع تحديدا لدراسة احتمالات مواجهة الطيران الإيراني.