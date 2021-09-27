لماذا تعتبر "سو-35" خصما خطيرا

أوضح الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، برنت إيستوود، سبب خطورة المقاتلات الروسية من طراز "سو-35" في القتال. تم نشر مقالته على بوابة 19Five.

أشار الرجل العسكري السابق إلى أن الطائرة، التي صممها مكتب التصميم سوخوي، تتمتع بوظائف رائعة. إنها قادرة على تدمير الأهداف في الهواء وعلى الأرض وفي الماء.

لاحظ الضابط أن البحرية الأمريكية قلقة للغاية بشأن صاروخ "أونيكس" المضاد للسفن (اسم التصدير ياخونت)، يمكن تزويد طائرة "سو-35" بالنسخة المخصصة بالطائرات. المقاتلة لديها القدرة على حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من الصواريخ والقنابل من مختلف الفئات مع توجيه الليزر والأقمار الصناعية.

يمكن أن تصل سرعة طائرات الجيل "4 ++" إلى 2500 كيلومتر في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بإلكترونيات الطيران الحديثة، ورادار معدّل (محطة رادار)، وخلال الرحلة تتصرف "بذكاء" وقادرة على المناورة.

يقول المقال إن تطوير المهندسين الروس اجتذب العديد من البلدان. تلقت مصر بالفعل دفعة من "سو-35إس"، العام الماضي، وتتوقع القاهرة 19 منها. تخطط تركيا أيضًا لشراء هذه الأسلحة إذا نجحت المفاوضات. والجزائر ستفعل الشيء نفسه، حسب الكاتب.