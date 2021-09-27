تصدير منظومات "إس-400" إلى الخارج يصيب أمريكا بالأسى

كشفت مصادر إعلامية أن تصدير وسائط الدفاع الجوي الروسية، وبالأخص منظومة "إس-400"، إلى الخارج، يكدّر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وتصيب مشاعر الحزن والأسى الولايات المتحدة إلى درجة تفرض معها عقوبات اقتصادية على الدول التي تشتري منظومات "إس-400". وتتطلع الهند ودول أخرى، مع ذلك، إلى استيراد منظومات "إس-400"، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ودخلت منظومة "إس-400" الخدمة العسكرية في عام 2007. يمكنها أن تستخدم أربعة أنواع من الصواريخ لتدمير طائرات العدو وصواريخه الجوالة والبالستية. ويبلغ مداها 400 كيلومتر. وتؤدي "إس-400" عملها في ظروف النيران المضادة المكثفة والتشويش الإلكتروني.

وقالت "ناشيونال إنترست" في سياق المقارنة بين "إس-400" ومنظومة "باتريوت" الأمريكية إن الأخيرة مزودة بوسيلة متخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية، إلا أن روسيا تقوم بإنشاء وسيلة مماثلة وهو ما يكدّر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أيضا.