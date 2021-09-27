مجلة: شراء الصين مروحية "كا-52" الروسية إشارة جادة للعالم بأسره

قال الخبير العسكري الأمريكي، سيباستيان روبلين، إن شراء الصين للمروحيات الهجومية الروسية "كا-52كي" سيكون إشارة جادة للمجتمع الدولي.

منذ بعض الوقت، كانت هناك تقارير تفيد بأن الصين تفكر في شراء ستة وثلاثين مروحية "كا-52كي" من روسيا. وفقًا لتقديرات سيباستيان روبلين، إذا تمت هذه الصفقة، فستكون لها عواقب وخيمة إلى حد ما، حسبما ذكرت مجلة "ناتشونال إنترست".

يشير مؤلف المجلة إلى أن "إحدى التلميحات التي تشير إلى أن عملية الشراء يمكن أن تتم هي أن هيئة الإذاعة الحكومية الصينية CCTV، وكذلك Phoenix TV، صورتا مقاطع فيديو في مصنع يصنع مروحيات كا-52".

يشير عدم وجود تأكيد رسمي لهذه الصفقة إلى أن الأطراف لم تسوِ جميع الإجراءات الشكلية بعد. إذا تم الشراء، فستحتل الصفقة المركز الثالث في قائمة أغلى صفقات الصين من مشتريات الأسلحة الروسية - ستحتل المركزين الأولين صفقات شراء أنظمة "إس-400" وطائرات "سو-35". ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المروحيات 20 مليون دولار لكل منهما، مما يعني ضمنًا شراء إجمالي قدره 720 مليون دولار.

ولم يستبعد الخبير تسليم عدة نسخ من مروحيات "ما-52كي" للمهندسين الصينيين لدراسة خصائصها التقنية بالتفصيل. تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى تطوير نماذج مروحيات خاصة بها، ويمكن لدراسة الآلات الروسية أن تسرع هذه العملية.

قال سيباستيان روبلين: "ولكن حتى بصرف النظر عن لحظة البحث، فإن شراء المروحيات هو وسيلة سريعة وفعالة لزيادة القوة النارية لقوة الهجوم البرمائية الصينية المتنامية".

يمكن استخدام المروحيات الروسية على سفن الإنزال الصينية من طراز 075. وفقًا للمحلل الأمريكي، يمكن لهذه المروحيات أن توسع بشكل كبير من قدرات حاملات المروحيات التابعة للبحرية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح شراء المروحيات إشارة جدية للعالم بأسره. ستظهر بكين استعدادها لتوسيع علاقاتها مع روسيا الاتحادية.

واختتم: "بالطبع، المروحيات الهجومية ليست أسلحة خارقة، لأنها عرضة لأنظمة خطيرة مضادة للطائرات ولها مدى قصير. ولكن إذا أكدت الصين في نهاية المطاف شراء كا-52كي، فسوف تشير إلى نواياها الجادة لسد الثغرات في ترسانتها من المروحيات، وستظهر أيضًا رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا".