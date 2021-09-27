مركبة جنود روسية تطفئ شمعات على بعد 100 متر بتيار الهواء... فيديو

وأثبتت المركبة قدرتها أثناء تجربة تضمنت قيام مطلق النار فيها بتحقيق مهمة غير عادية حددت في إطفاء عدة شمعات تبعد عنه بـ100 متر دون المساس بها.

ونشر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" فيديو يُظهر إطفاء الشمعات بتيار الهواء الناجم من تحليق القذائف التي أطلقها مدفع المركبة فوقها.

وسمح لمطلق النار أن يكسر الزجاجات التي توجد فيها الشمعات شريطة أن يهدمها تيار الهواء.

وتم إطفاء جميع الشمعات بتيار الهواء الناجم من تحليق القذيفة.

ولمركبة "بي إم بي 3" مزايا أخرى منها سرعة السير على الماء والتي يمكن أن تبلغ 9.5 إلى 10 كيلومترات في الساعة بينما تسير مركبة "بي إم بي 2" على الماء بسرعة 4.5 إلى 5 كيلومترات في الساعة.