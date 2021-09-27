جيل جديد من سفن الإنزال الصينية يحتاج إلى مروحيات روسية

وقد أنشأت الصين جيلا جديدا من سفن الإنزال، ولكنها لم تتمكن بعد من إبداع المروحية اللازمة لها ولهذا يتطلع الجيش الصيني إلى الحصول على مروحيات محمولة بحرا من روسيا، وفقا لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وتريد الصين شراء مروحيات "كا-52ك" من روسيا. وتتوقع مصادر صينية تعزيزا للتعاون العسكري الروسي الصيني المشترك في حال توقيع صفقة شراء مروحيات "كا-52ك".

يذكر أن مروحية "كا-52ك" تتمتع بمزايا تسترعي الاهتمام، لاسيما وإن ريش مروحتها قابلة للطي وهو ما يقلص حجم المروحية ويسمح بحمل المزيد من المروحيات على متن السفينة. وفضلا عن ذلك، فإن مروحية "كا-52ك" تستطيع أن تحمل مزيدا من الأسلحة إذ تستطيع الإقلاع عندما يبلغ وزنها 12.2 طن بزيادة قدرها نحو 1.4 طن عن وزن شقيقتها البرية "كا-52" عند الإقلاع.

وعلاوة على ذلك، فإن "كا-52ك" هي المروحية الثقيلة الوحيدة في العالم التي تملك مقعدا انقذافيا وتعطي بالتالي طيارها فرصة النجاة في حال إصابتها.