تسجيل
20:26 GMT27 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا

    بالأرقام... مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو

    © Sputnik . VETALY TEMKEV
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050270969_0:1:3013:1695_1200x675_80_0_0_c50a2b979fbcef3fff2894faa99cde20.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202109271050271017-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88/

    أعلن الجيش الصربي رفع حالة التأهب، الأحد، بعدما قالت بلغراد إن جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، ترتكب ما وصفته بـ "الاستفزازات"، التي تضمنت إرسال وحدات شرطة خاصة إلى المناطق الحدودية.

    كوسوفو
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    الجيش الصربي يدخل حالة تأهب بعد توترات على حدود كوسوفو
    وتوترت العلاقات بين صربيا وكوسوفو، المعلنة من جانب واحد، بعدما أرسلت الحكومة التي يقودها الألبان هناك، في وقت سابق، وحدات شرطة خاصة إلى منطقة تسكنها أقليات عرقية صربية ترفض سلطة الحكومة في بريشتينا عاصمة كوسوفو.

    ما قدرات الجيش الصربي؟

    تحتل صربيا المرتبة رقم 60 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن قدراتها العسكرية في 2021، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أشار فيه إلى أن ميزانية دفاع الجيش الصربي هي 1.14 مليار دولار.

    القوة البشرية

    يتجاوز عدد سكان صربيا 7 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 2.7 مليون شخص، ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 81 ألف شخص.

    يضم الجيش الصربي 84 ألف جندي بينهم 50 ألف قوات احتياطية.

    القوة الجوية

    وتمتلك صربيا 113 طائرة حربية تضم 6 مقاتلات وطائرات اعتراضية و17 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و33 طائرة تدريب، إضافة إلى 51 مروحية بينها 4 مروحيات هجومية.

    القوات البرية

    تضم القوات البرية للجيش الصربي 304 دبابة و1200 مدرعة و93 مدفعا ذاتي الحركة و144 مدفعا ميدانيا و70 راجمة صواريخ.

    الدعم اللوجيستي

    تمتلك صربيا ميناء واحد و26 مطارا، ومساحتها 77 ألفا و474 كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 2322 كيلومترا.

    ما هي قدرات جيش كوسوفو؟

    تحتل كوسوفو المرتبة رقم 139 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن تصنيف القوى العالمية في 2021، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن ميزانية دفاع جيش كوسوفو هي 72 مليون دولار.

    • يتجاوز عدد سكان كوسوفو 1.9 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية 727 ألف شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 17.4 ألف فرد.
    • يضم جيش كوسوفو 8 آلاف شخص، بينهم 3 آلاف قوة احتياطية.
    • لا تمتلك كوسوفو أي قوات جوية.
    • القوات البرية لكوسوفو تضم 200 مدرعة فقط.
    • تمتلك كوسوفو 6 مطارات ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 714 كيلومترا، وتصل مساحتها إلى 10 آلاف و887 كيلومترا.

    ما هو سبب التوترات بين الجانبين؟

    تسبب قرار جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، قبل أيام، بمنع دخول مركبات تحمل لوحات ترخيص صربية إلى أراضيها (أو ما تعتبره صربيا منطقة انفصالية تابعة لها بالأساس)، في تجدد التوتر بين الجانبين.

    وأوضحت وزارة الداخلية في كوسوفو، أنها تجري عملية أمنية لتطبيق القانون على حدود المنطقة المعلنة بقوة الأمر الواقع مع صربيا، وذلك عقب تنظيم مئات الصرب في كوسوفو لاحتجاجات تسببت في عرقلة حركة المرور عبر معبرين حدوديين.

    جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو
    © Sputnik . ELIA BETALEV
    جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو

    وأصدر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قرارا برفع حالة التأهب للجيش الصربي وبعض وحدات الشرطة على خلفية التوترات.

    مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
    © Sputnik
    مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    تسليم معدات عسكرية روسية إلى الجيش الصربي... فيديو
    الحكم على القائد السابق للجيش الصربي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح واشنطن
    الرئيس الصربي يكشف موعد إعلان كوسوفو عن تشكيل جيش "بريشتينا"
    الرئيس الصربي يتهم أمريكا وبريطانيا وألمانيا بتشكيل جيش في كوسوفو
    الجيش الصربي يدخل حالة تأهب بعد توترات على حدود كوسوفو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
    غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك