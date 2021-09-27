بالأرقام... مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو

أعلن الجيش الصربي رفع حالة التأهب، الأحد، بعدما قالت بلغراد إن جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، ترتكب ما وصفته بـ "الاستفزازات"، التي تضمنت إرسال وحدات شرطة خاصة إلى المناطق الحدودية.

ما قدرات الجيش الصربي؟

وتوترت العلاقات بين صربيا وكوسوفو، المعلنة من جانب واحد، بعدما أرسلت الحكومة التي يقودها الألبان هناك، في وقت سابق، وحدات شرطة خاصة إلى منطقة تسكنها أقليات عرقية صربية ترفض سلطة الحكومة في بريشتينا عاصمة كوسوفو.

تحتل صربيا المرتبة رقم 60 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن قدراتها العسكرية في 2021، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أشار فيه إلى أن ميزانية دفاع الجيش الصربي هي 1.14 مليار دولار.

القوة البشرية

يتجاوز عدد سكان صربيا 7 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 2.7 مليون شخص، ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 81 ألف شخص.

يضم الجيش الصربي 84 ألف جندي بينهم 50 ألف قوات احتياطية.

القوة الجوية

وتمتلك صربيا 113 طائرة حربية تضم 6 مقاتلات وطائرات اعتراضية و17 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و33 طائرة تدريب، إضافة إلى 51 مروحية بينها 4 مروحيات هجومية.

القوات البرية

تضم القوات البرية للجيش الصربي 304 دبابة و1200 مدرعة و93 مدفعا ذاتي الحركة و144 مدفعا ميدانيا و70 راجمة صواريخ.

الدعم اللوجيستي

تمتلك صربيا ميناء واحد و26 مطارا، ومساحتها 77 ألفا و474 كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 2322 كيلومترا.

ما هي قدرات جيش كوسوفو؟

تحتل كوسوفو المرتبة رقم 139 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن تصنيف القوى العالمية في 2021، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن ميزانية دفاع جيش كوسوفو هي 72 مليون دولار.

يتجاوز عدد سكان كوسوفو 1.9 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية 727 ألف شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 17.4 ألف فرد.

يضم جيش كوسوفو 8 آلاف شخص، بينهم 3 آلاف قوة احتياطية.

لا تمتلك كوسوفو أي قوات جوية.

القوات البرية لكوسوفو تضم 200 مدرعة فقط.

تمتلك كوسوفو 6 مطارات ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 714 كيلومترا، وتصل مساحتها إلى 10 آلاف و887 كيلومترا.

ما هو سبب التوترات بين الجانبين؟

تسبب قرار جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، قبل أيام، بمنع دخول مركبات تحمل لوحات ترخيص صربية إلى أراضيها (أو ما تعتبره صربيا منطقة انفصالية تابعة لها بالأساس)، في تجدد التوتر بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الداخلية في كوسوفو، أنها تجري عملية أمنية لتطبيق القانون على حدود المنطقة المعلنة بقوة الأمر الواقع مع صربيا، وذلك عقب تنظيم مئات الصرب في كوسوفو لاحتجاجات تسببت في عرقلة حركة المرور عبر معبرين حدوديين.

© Sputnik . ELIA BETALEV جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو

وأصدر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قرارا برفع حالة التأهب للجيش الصربي وبعض وحدات الشرطة على خلفية التوترات.

© Sputnik مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو

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