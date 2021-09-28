الصين تعرض طائرة صاروخية سرية... صور

من المتوقع أن تعرض الصين في معرض الطيران الدولي والفضاء Airshow China 2021، الذي سيفتتح اليوم، عددا كبيرا من الأسلحة المختلفة لأول مرة. على سبيل المثال، سيتمكن الخبراء وزوار المعرض من دراسة تصميم طائرة صاروخية مسيرة تعرف باسم WZ8 بالتفصيل.

وفقًا للخبير العسكري يوري لامين، تم عرض هذا الجهاز العالي السرعة لأول مرة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، خلال عرض عسكري في بكين مخصص للذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. كانت المعلومات المتعلقة به غائبة عمليا، وكان معروفًا فقط إن طائرة H-6N كانت تستخدم كمنصة إطلاق، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

الآن، على ما يبدو، قرروا رفع السرية تمامًا عن مظهرها، وربما حتى جزء من خصائصها التكتيكية والتقنية.

سيتم أيضًا عرض طائرات مسيّرة أخرى. على سبيل المثال، الطائرة الشبح GJ-11، وطائرة الاستطلاع والهجوم CH-6 تزن 7800 كغ. هذا الأخير قادر على حمل ما يصل إلى 2000 كغ من الحمل القتالي في شكل أسلحة متنوعة عالية الدقة. السرعة القصوى 800 كم / ساعة. مدة الرحلة 20 ساعة، في حين أن مدى الرحلة يمكن أن يصل إلى 12000 كم.

Zhuhai Airshow 2021 preview 4: Hongdu GJ-11 (攻击-11) Sharp Sword UAV model, with open weapon bays, showing it is able to carry 8 small bombs, 4 in each bay. The show starts on September 28th.#Zhuhai2021 #China #ChinaAerospace #ChinaAirShow #ZhuhaiAirShow pic.twitter.com/rNSvoAZhsa — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 24, 2021

ومن المثير للاهتمام أنه أثناء التحضير للمعرض، لوحظ نقل طائرة محمية بعناية. لم يتم الإبلاغ عن هذا رسميًا، كانت هناك اقتراحات بأن صناعة الطيران في جمهورية الصين الشعبية تقدم مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد - وهو نوع من الاستجابة للطائرة الروسية Checkmate. اتضح أن هذا مجرد نموذج مصغر لطائرة J-20 الشهيرة.

بالإضافة إلى ذلك، في معرض Airshow China 2021، ستتمكن من رؤية أنظمة صواريخ مختلفة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومركبات مدرعة، بما في ذلك أحدث حاملة أفراد مدرعة ثلاثية المحاور.