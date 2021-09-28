خبير يقارن صاروخا أمريكيا أسرع من الصوت بصاروخ "غريملين" الروسي

اختبرت الولايات المتحدة بنجاح صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت HAWC ، قارن الخبراء خصائصه بصاروخ غريملين الروسي. أعلنت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA) عن ذلك على موقعها على الإنترنت.

يعتقد الخبير الروسي دميتري ستيفانوفيتش أن المنتج الأمريكي الجديد نظير لـ"غريملين" الروسي.

وأشار في مقابلة مع قناة "آر بي كي" أن روسيا تطور أسلحة أسرع من الصوت بمحرك نفاث، الصاروخ الأسرع من الصوت "غريملين"، وكذلك المنتج المعروف باسم أوستروتا.

يوضح ستيفانوفيتش: "كما في حالة المشروع الأمريكي HAWC، من المخطط الحصول على سلاح طائرة صغير الحجم نسبيًا، على الأرجح، معدات غير نووية، ومكيفة للاستخدام، بما في ذلك الطائرات العملياتية والتكتيكية".

طور الصاورخ الأمريكي شركة Raytheon Technologies ، وقد أنشئ المحرك في شركة Northrop Grumman.

وجرى إطلاق الصاروخ من طائرة، وبعد بضع ثوانٍ، تم تشغيل محرك نفاث.

وفقًا لمصادر مفتوحة، من المقرر إجراء اختبارات غريملين في عام 2023. سيبلغ مدى السلاح نحو 1.5 ألف كيلومتر وسرعة 6 ماخ.