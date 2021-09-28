روسيا: إبداع طائرة مسيرة خفية

وأطلقت عليها تسمية "ميرلين- في إر". وتوكل إليها مهمة الاستطلاع ومراقبة ما يجري على الأرض. وتستطيع الطائرة أن تحمل 6.5 كيلوغرام من المعدات اللازمة لإنجاز مهمتها. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية خلال 10 ساعات.

وتستطيع الطائرة المسيرة الجديدة التحليق على ارتفاع عال، بينما لا يصدر محركها صوتا عاليا حتى أن اكتشافها من قبل الرادار الذي يلتقط الأصوات الصادرة عن الأهداف اللازم اكتشافها أمر صعب.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن وزارة الدفاع الروسية تدرس إمكانية إجراء التجارب لاختبار الطائرة الجديدة بعد أن شاهدها ممثلوها.

وصُنعت طائرة "ميرلين" في معهد أبحاث تكنولوجيا الاتصالات الذي يقع في مدينة سمولينسك.