جنود روس يختبرون عمليات نشر صواريخ "إس 400" شرقي البلاد

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، زار في يوم 28 سبتمبر/أيلول، إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي في جزيرة ساخالين، حيث استمع إلى تقارير حول أعمال أفرادها والأسلحة الجديدة المخصصة لتدمير وسائل الهجوم الجوي.

