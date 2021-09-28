جنود روس يختبرون عمليات نشر صواريخ "إس 400" شرقي البلاد

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، زار في يوم 28 سبتمبر/أيلول، إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي في جزيرة ساخالين، حيث استمع إلى تقارير حول أعمال أفرادها والأسلحة الجديدة المخصصة لتدمير وسائل الهجوم الجوي.

© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region تصدير منظومات "إس-400" إلى الخارج يصيب أمريكا بالأسى

وحددت مهمة أفراد الوحدة التي استلمت منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في بداية عام 2021، في خفر الحدود الجوية للشرق الروسي.

وشاهد أمين مجلس الأمن كيف يقوم الجنود بتنفيذ التمرين حول نشر معدات منظومة "إس-400" في موقع إطلاق النار. وتضمن التمرين إخطار أفراد الوحدة بخرق العدو الافتراضي لحرمة حدود الوطن الجوية واكتشاف الهدف المهاجم في أسرع وقت ووضعه تحت مراقبتهم.

ثم تفقد أمين مجلس الأمن الروسي مركز القيادة المتنقل المخصص للسيطرة على القوات المدافعة عن الوطن في مناطق نائية من الصعب الوصول إليها والذي تحمله السيارة المدرعة "تيغر" (نمر).