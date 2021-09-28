افتتاح التدريبات الروسية الباكستانية "الصداقة-2021" في كوبان

أفادت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية أن حفل افتتاح التدريبات الروسية الباكستانية المشتركة "الصداقة-2021" بمشاركة 130 جنديًا أقيم في كوبان.

وفي حفل تدريب مولكينو، أقيمت عروض توضيحية للقوات الخاصة ووحدات هجومية هندسية وعرض للمعدات والأسلحة العسكرية، وأدت الروبوتات "أوران 6" و"ميكر" رقصة الفالس.

حضر الحفل رئيس أركان جيش الأسلحة المشتركة 49 للمنطقة العسكرية الجنوبية، فاليري بلوهوتنيوك. قال الملحق العسكري للسفارة الباكستانية في روسيا الاتحادية، محمود رشيد، إن الأحداث المشتركة مهمة للغاية بالنسبة لبلاده. وأشار إلى أنه خلال التدريبات سيكون هناك تبادل للخبرات بين العسكريين، فضلًا عن تعزيز التعاون العسكري.

ستقام تدريبات "الصداقة - 2021" في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول. وخلال المناورات، سيقوم الجنود بتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك إجراء عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك القضاء على الجماعات المسلحة غير الشرعية.