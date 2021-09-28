الصين تفتتح أكبر معرض للطيران والفضاء في العالم... صور

ويمكن أيضًا مشاهدة أكبر عرض جوي في العالم عبر الإنترنت. فيما يشار إلى أن أكثر من 40 دولة ومنطقة في العالم و700 شركة تمثل المنتجات الفضائية والعسكرية ستشارك في الحدث.
WZ-7 drone at Zhuhai Airshow 2021, 14m long, 3.9m high and 22.8m wingspan, the reporter keeps emphasizing that this is a real one. pic.twitter.com/PWs8mKeH66— China-Arms.Com (@china_arms) September 27, 2021
كما سيتم عرض طائرات أخرى في المعرض الجوي، بما في ذلك المقاتلة الشبح J-20 وطائرة النقل الثقيل Y-20. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عروض الطيران ستعرض بعض المنتجات التي تريد الصين تصديرها، بما في ذلك أكبر طائرة مائية في العالم في العصر الحديث AG600، المصممة لمكافحة الحرائق والإنقاذ في البحر.
Zhuhai Airshow 2021 preview 10: the mysterious DR-8/ Wuzhen 8/WZ-8/无侦8 hypersonic unmanned combat aerial vehicle (UCAV).#Zhuhai2021 #China #ChinaAerospace #ChinaAirShow #ZhuhaiAirShow #UAV pic.twitter.com/oOJ0Vqi346— Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 25, 2021
سيطلق المعرض أيضًا سلسلة جديدة من المنتجات غير المأهولة تسمى Feihong، والتي تشمل طائرات الهليكوبتر بدون طيار ومركبات الإطلاق والطائرات بدون طيار من الجيل التالي.
CH-6大型双発無人機システム— OedoSoldier (@OedoSoldier) September 25, 2021
電気光学センサー、SAR、早期警戒レーダー、電子偵察、空対地ミサイル・爆弾、対レーダーミサイル、自爆ドローンなどが搭載可能 pic.twitter.com/sYSCnujY0y
سيتم أيضًا عرض طائرات بدون طيار أخرى، وهناك اقتراحات بأن الصين ستقدم مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد.
Zhuhai Airshow 2021 preview 4: Hongdu GJ-11 (攻击-11) Sharp Sword UAV model, with open weapon bays, showing it is able to carry 8 small bombs, 4 in each bay. The show starts on September 28th.#Zhuhai2021 #China #ChinaAerospace #ChinaAirShow #ZhuhaiAirShow pic.twitter.com/rNSvoAZhsa— Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 24, 2021
تشبه الطائرة الروسية "كش مات"
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