الصين تفتتح أكبر معرض للطيران والفضاء في العالم... صور

يُقام معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في الفترة من 28 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

ويمكن أيضًا مشاهدة أكبر عرض جوي في العالم عبر الإنترنت. فيما يشار إلى أن أكثر من 40 دولة ومنطقة في العالم و700 شركة تمثل المنتجات الفضائية والعسكرية ستشارك في الحدث.

WZ-7 drone at Zhuhai Airshow 2021, 14m long, 3.9m high and 22.8m wingspan, the reporter keeps emphasizing that this is a real one. pic.twitter.com/PWs8mKeH66 — China-Arms.Com (@china_arms) September 27, 2021

كما سيتم عرض طائرات أخرى في المعرض الجوي، بما في ذلك المقاتلة الشبح J-20 وطائرة النقل الثقيل Y-20. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عروض الطيران ستعرض بعض المنتجات التي تريد الصين تصديرها، بما في ذلك أكبر طائرة مائية في العالم في العصر الحديث AG600، المصممة لمكافحة الحرائق والإنقاذ في البحر.

سيطلق المعرض أيضًا سلسلة جديدة من المنتجات غير المأهولة تسمى Feihong، والتي تشمل طائرات الهليكوبتر بدون طيار ومركبات الإطلاق والطائرات بدون طيار من الجيل التالي.

سيتم أيضًا عرض طائرات بدون طيار أخرى، وهناك اقتراحات بأن الصين ستقدم مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد.

Zhuhai Airshow 2021 preview 4: Hongdu GJ-11 (攻击-11) Sharp Sword UAV model, with open weapon bays, showing it is able to carry 8 small bombs, 4 in each bay. The show starts on September 28th.#Zhuhai2021 #China #ChinaAerospace #ChinaAirShow #ZhuhaiAirShow pic.twitter.com/rNSvoAZhsa — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) September 24, 2021

تشبه الطائرة الروسية "كش مات"