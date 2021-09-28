مقاتلة "سو-27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الأسود، ومنعتها من انتهاك المجال الجوي لروسيا الاتحادية.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع: "رصدت محطات الرادار الروسية، اليوم الثلاثاء، هدفا جويا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية".

وأضاف: "لتحديد الهدف الجوي ومنعه من اختراق حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي كطائرة استطلاع استراتيجي "آر سي-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي وتمت مرافقتها فوق البحر الأسود".

يتبع...