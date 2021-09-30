تجهيز مروحيات الجيش الروسي لمكافحة العدو إلكترونيا

وتتلخص وظيفة السلاح الإلكتروني الجديد الجاري العمل في إنشائه والذي سيوضع في طائرة الهليكوبتر "مي-8أ إم تي شي" ، في مكافحة مراكز القيادة للعدو وتعطيل أجهزة السيطرة على قواته واتصالاته.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مصممي مروحية "مي-8أ إم تي شي" التي تجتاز اختبارات جوية الآن أخذوا في الاعتبار ما أظهره استخدام المروحيات خلال الحرب على الإرهاب في سوريا، فهي مزودة بالطيار الآلي الرقمي وتستطيع الدفاع عن النفس، وتحمي دروع كابينة الطيارين والمعدات الرئيسية للمروحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يملك الآن مروحيات متسلحة بسلاح إلكتروني. وتتمثل مهمة السلاح المسمى بـ"ريتشاغ-أ في" والذي تحمله مروحية "مي-8إم تي بي إر" في حماية طائرات القوات الصديقة والمنشآت الأرضية من وسائط الدفاع الجوي للعدو.

ويستطيع جهاز "ريتشاغ-أ في" أن "يُعمي" العدو حتى أن صواريخه جو/جو وأرض/جو وجو/أرض وطائراته تفقد القدرة على رصد ما يجب ضربه في صفوف القوات الصديقة.