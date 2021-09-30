ما هي قدرات الأسطول اليوناني قبل تنفيذ صفقة الفرقاطات الفرنسية؟

وقعت اليونان صفقة عسكرية بقيمة نحو 3.5 مليار دولار مع فرنسا تتضمن حصولها على 3 فرقاطات فرنسية لدعم أسطولها الحربي، مع إمكانية الحصول على فرقاطة رابعة في المستقبل.

ما هي قدرات الأسطول اليوناني؟

وتأتي صفقة الفرقاطات الفرنسية ضمن خطة أعلنت عنها اليونان لتحديث أسطولها الحربي تتضمن شراء وحدات بحرية من دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تمتلك اليونان أسطولا حربيا مكونا من 116 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 23 عالميا، وفقا لتقرير عن القوة البحرية لليونان، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتضم الوحدات البحرية للأسطول اليوناني 13 فرقاطة و11 غواصة و35 سفينة دورية، إضافة إلى 3 كاسحات ألغام بحرية، وفقا لآخر الإحصائيات في فبراير/ شباط الماضي.

ويعني ذلك أن تلك القدرات لا تشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا ومنها صفقة الغواصات الفرنسية، التي ستدخل الخدمة مع البحرية اليونانية في المستقبل.

يحتل الجيش اليوناني المرتبة رقم 29 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021.

لماذا تسعى اليونان إلى تطوير قواتها البحرية؟

تتنافس اليونان مع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط وتسعى كل منهما إلى بسط نفوذها في المنطقة التي تشهد نشاطا واسعا في التنقيب عن الغاز الطبيعي.

Greece signs pact to buy three frigates from France https://t.co/jlhvjiBFfe pic.twitter.com/K8etfdesNi — Defense News (@defense_news) September 28, 2021

ما هو حجم قوة الأسطول التركي؟

يمتلك الأسطول التركي 149 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 20 عالميا، بينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة رقم 11 بين أقوى جيوش العالم.

© Sputnik . M.Hassan مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني

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