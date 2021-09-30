في منتهى الدقة... مظلة ذكية روسية تنزل "250 كيلو غراما" إلى مكان محدد من علو 4000 م

ويؤكد جهاز الباراشوت الذكي حين يقوم بإنزال ما يزن 250 كيلوغراما من الطائرة المحلقة في الجو إلى مكان محدد على الأرض بمنتهى الدقة.

وينجز الجهاز الذكي مهمته بشكل أوتوماتيكي مستعينا بنظام "غلوناس" أو "جي بي إس" الذي يحدد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية أو يهبط إلى الأرض متعقبا الإنسان المظلي بشكل أوتوماتيكي.

ونوه مسؤول في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا إلى أن الدقة هي أهم ميزة لجهاز الباراشوت الجديد. ولقد أكد الاختبار أن ما يحمله الباراشوت من ارتفاع 4000 متر لا ينحرف لدى الوصول إلى الأرض عن نقطة محددة أكثر من 100 متر.

ويمكن استخدام المظلة المبتكرة لإنزال معدات شتى، وبالأخص معدات قوات المظلات وقوات العمليات الخاصة.