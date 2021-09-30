الصين: تحالف "أوكوس" سيعزز سباق التسلح في العالم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن إقامة تحالف "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا المتعلق بالغواصات النووية سيعزز من سباق التسلح في المنطقة ويهدد أمن العالم بأسره.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع للصحفيين قائلا: "إن تطوير وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا في مجال الغواصات النووية بأي شكل من الأشكال، سواء في التصدير أو البحث والتطوير المشترك، سيؤدي بشكل خطير إلى تعزيز وتفاقم سباق التسلح في المنطقة، وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف المتحدث قائلا: "بالإضافة إلى ذلك يضر بالجهود المبذولة في مجال الأمن النووي الدولي. وسوف يعرض السلام والأمن العالميين للخطر"، مشددا على أن "الصين تدين ذلك بشدة وتعارضه بشدة".

ودخلت أستراليا سابقًا في شراكة دفاعية وأمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة (تحالف AUKUS) وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصات مع الشركة الفرنسية Naval Group.

وتنص الصفقة التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (نحو 56 مليار يورو) ، وأطلق عليها اسم "عقد القرن"، على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز Barracuda.