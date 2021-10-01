روبوتات مقاتلة روسية تدخل الخدمة التجريبية في عام 2022

وأكد قائد القوات البرية الروسية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن القوات المشاركة في مناورة "زاباد 2021" استعانت بآليات قتالية روبوتية خالية من الطاقم البشري إلى جانب الآليات التي يقودها الإنسان، مشيرا إلى أن آليات "أوران 9" و"نيريختا" اضطلعت بمهمة الاستطلاع والاستخبار وتدمير العدو. وتمكنت الروبوتات المتسلحة بالمدفع الآلي عيار 30 ملم والمدفع الرشاش والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من تدمير جميع الأهداف المكتشفة أثناء التدريب. وتم التحكم فيها عن بعد من قبل الجنود الذين يبعدون عنها بـ1.5 كيلومتر.

وذكر قائد القوات البرية في رد له على سؤال متى تندمج الروبوتات في الجيش الروسي أن من المقرر أن يشهد عام 2022 استخداما تجريبيا لها في صفوف القوات المسلحة، ثم يتم تحديد عدد الروبوتات اللازم شراؤها لضمّها إلى القوات البرية.

وأفاد أن روسيا بدأت العمل منذ عام 2019 في مشروعي "شتورم" و"سوراتنيك" اللذين يتضمنان إنشاء روبوتات قتالية جديدة، ثقيلة ومتوسطة.