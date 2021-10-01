موقع استخباراتي: المقاومة اللبنانية تمتلك أنظمة دفاع جوية روسية وإيرانية

كشف موقع أمريكي متخصص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، اليوم الجمعة، أن "حزب الله" اللبناني يمتلك نظامين للدفاع الجوي.

ونشر الموقع تغريدة على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" قال فيها إن "بيانات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن "حزب الله" يمتلك نظامين للدفاع الجوي إحداهما إيراني من طراز "بافار 373" والثاني هو روسي من طراز "بانتسير".

🇺🇸 US intelligence indicates that Hezbollah may has two air defense systems and could be activated soon:

🇮🇷 Bavar-373

🇷🇺 The Pantsir pic.twitter.com/MiDyLvvqhO — INTELSky (@Intel_Sky) September 30, 2021

وتعد منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية واحدة من وسائط الدفاع الجوي الأكثر فعالية، والتي أثبتت جدارتها في أكثر من مناسبة.

وصنّعت إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المتخصصة بإنتاج الأسلحة ذات الدقة العالية والتي تحمل اسم "أنظمة الدقة العالية" (فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي) السلاح المميز والشهير المتخصص بالدفاع الجوي كنسخة جديدة من منظومة "بانتسير".

ومن أهم مميزات "بانتسير" (وتعني هذه الكلمة باللغة الروسية الدرع) أنها ترمي الهدف المزمع تدميره بالقذائف الصاروخية أولاً، ثم يمكنها أن تقصف الهدف بالقذائف المدفعية إذا لم يتم تدميره بالصواريخ أو لم يتم تدميره بشكل كامل لسبب ما.