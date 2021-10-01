روسيا تتطلع إلى تلبية 10% من احتياجات العالم من الطائرات المسيرة

وكشف دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن روسيا تتطلع إلى مزاحمة الدول الأخرى التي تسيطر على سوق العالم للطائرات المسيرة حاليًا، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا. وحسب تقديراته فإن المنتجات الروسية ستحتلّ 10 في المائة من مساحة سوق العالم للطائرات المسيرة في المستقبل المتوسط، حيث "إن مصممي الطائرات عندنا لا يراوحون في مكانهم"، وفقا لقوله.

وقد صنعت روسيا ما يمكن تقديمه إلى الراغبين في شراء الطائرات المسيرة مثل طائرة الاستطلاع والقتال "أوريون" التي كانت نسختها المهيأة للتصدير إلى الخارج قد استحوذت على اهتمام الدول الكثيرة، وبالأخص دول الشرق الأوسط.

وأجرت روسيا مباحثات تصدير طائرات "أوريون أ" مع 20 دولة خلال معرض الأسلحة "أرْميا" في الصيف الماضي.