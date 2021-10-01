تركيا وأوكرانيا تعقد اتفاقا عسكريا بشأن تصنيع الطائرات المسيرة

كشف مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا وتركيا وقعتا اتفاقا لتعزيز التصنيع العسكري، وذلك من خلال بناء مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" أن وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة المصنعة للطائرات المسيرة التركية وقعتا اتفاقا بشأن بناء مركز لتصنيع وخدمة الطائرات المسيرة التركية "بيرقدار" - Bayraktar .

وأضاف المركز: "بحسب المصادر يحتوي الاتفاق على بنود أبرزها إنشاء مركز تدريب واختبار في منطقة كييف لخدمة الطائرات المسيرة التركية وتدريب الأفراد على تشغيلها".

وتابع قائلا: "عن الجانب الأوكراني، وقع الوثيقة وزير الدفاع الأوكراني أندريه تران وعن الجانب التركي مدير عام الشركة بيرقدار هالوك بايراقدار".

يذكر أن تركيا أكدت شراء أوكرانيا للطائرات المسيرة، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن كييف استخدمت لأول مرة بيرقدار في دونباس.