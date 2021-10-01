روسيا تسلم جيشها مسدسا جديدا

من المقرر أن تبدأ روسيا تسيلم مسدس جديد يعرف باسم "أوداف" إلى جيشها في العام المقبل.

وأخبر قائد القوات البرية الروسية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" بأن من المقرر أن تبدأ القوات استلام مسدسات "أوداف" اعتبارا من عام 2022، مشيرا إلى أن مسدس "أوداف" يمكن أن يحتوي على تجهيزات إضافية: كاتم صوت الطلقات وجهاز تعيين الأهداف والمصباح.

ويتمتع المسدس الروسي الجديد بالمواصفات المحسنة الملائمة للإنسان، ويتميز بدقة عالية وكثافة النيران وعمر فني طويل للماسورة.

ويعتبر مسدس "أوداف" بديلا لمسدس "ماكاروف" الذي يعتبر سلاحا أساسيا من هذا النوع للجيش الروسي حاليا.

© Sputnik . Andrey Satanov حقيبة مسدس "أوداف"

وقال قائد القوات البرية عن الأسلحة النارية الخفيفة الجديدة التي صنعتها روسيا لقواتها المسلحة، إن القوات بدأت استلام رشاشات كلاشنيكوف "أ كا-12" وستبدأ في أقرب وقت استلام بنادق القنص التي تحمل اسم مخترعها توكافين.