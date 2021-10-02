ما هي الدول النووية وما حجم الترسانة العسكرية لكل منها في 2021؟

شهدت الآونة الأخيرة تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتجاربها ووسائل إطلاقها، وكان أبرزها اتفاقية "أوكاس" التي تمكن أستراليا من الحصول على غواصات نووية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتصريحات واشنطن بشأن دعم معاهدة حظر التجارب النووية.

ما هو عدد الدول النووية؟

وتعرف الدول النووية بأنها الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ووسائل إطلاقها سواء كان ذلك باعتراف رسمي منها أو حتى دون أن تقر أي منها بامتلاك هذه الأسلحة رسميا، وفقا لتقرير الأسلحة النووية ، لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تنقسم الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى قسمين أولهما يعترف رسميا بامتلاك الأسلحة النووية وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين.

والقسم الثاني هي دول تمتلك أسلحة نووية ولا تعترف بامتلاكها رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.

وتشير إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن إجمالي عدد الرؤوس النووية في العالم في 2021 هو 13 ألف و80 رأس نووي بينها بينها 3825 رأس نووي معد للإطلاق.

ما هو عدد ما تملكه كل دولة في 2021 مقارنة بـ 2020؟

الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 5550 رأسا نوويا بينها 1800 رأس نووي معد للإطلاق في 2021، مقارنة بـ 5800 رأس نووي في 2020.

روسيا: تمتلك 6255 رأسا نوويا بينها 1625 رأسا نوويا معدا للإطلاق في 2021، مقارنة بـ 6375 رأس نوويا في 2020.

بريطانيا: تمتلك 225 رأسا نوويا بينها 120 رأسا نوويا معدا للإطلاق في 2021، مقارنة بـ 215 رأسا نوويا في 2020.

فرنسا: تمتلك 290 رأسا نوويا بينها 280 رأسا نوويا معد للإطلاق في 2021، وهو نفس الرقم في 2020.

الصين: تمتلك 350 رأسا نوويا في 2021، مقارنة بـ 320 رأسا نوويا في 2020، ولا توجد إحصائيات بشأن وجود رؤوس نووية معدة للإطلاق.

الهند: لديها 156 رأسا نوويا في 2021، مقارنة بـ 150 رأسا نوويا في 2020، ولا توجد معلومات عن وجود رؤوس نووية معدة للإطلاق.

باكستان: لديها 165 رأسا نوويا في 2021، مقارنة بـ 160 رأسا نوويا في 2020، ولا توجد معلومات عن وجود رؤوس نووية معدة للإطلاق.

إسرائيل: لديها 90 رأسا نوويا ولم يحدث تغير في البيانات المعروفة عنها منذ 2020، ولا توجد معلومات بشأن وجود رؤوس نووية معدة للإطلاق.

كوريا الشمالية: تشير التقديرات إلى أنها تمتلك ما بين 40 إلى 50 رأسا نوويا في 2021، مقارنة بتقديرات سابقة تقول إنها كانت تمتلك ما بين 30 إلى 40 رأسا نوويا في 2020، ولا توجد معلومات بشأن وجود رؤوس نووية معدة للإطلاق.

ما هو عدد الرؤوس النووية في العالم؟

تغير عدد الرؤوس النووية في العالم خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وسجل تراجعا بنحو 300 مئة رأس نووي.

وتشير إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن عدد الرؤوس النووية في العالم في 2021 هو 13 ألفا و80 رأسا نوويا بينها 3 آلاف و825 رأسا نوويا معدا للإطلاق، مقارنة بـ 13 ألفا و400 رأس نووي في 2020.

ما هي الدول التي تمتلك قنابل نووية رغم أنها ليست دول نووية؟

يوجد في العالم 5 دول لديها القدرة على إطلاق القنابل النووية رغم أنها ليست دول نووية بموجب اتفاقية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية يرجع تاريخها إلى القرن الماضي.

وهذه الدول هي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتضم تركيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا ويوجد في قواعدها العسكرية عشرات القنابل النووية بناء على برنامج مشاركة الأسلحة النووية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik 9 معلومات عن أخطر هجومين نوويين في العالم

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