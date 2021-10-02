"سو-30" الهندية تجري معارك تدريبية مع مقاتلات يابانية

سترسل القوات الجوية الهندية مقاتلاتها سو-30إم كي إي إلى اليابان لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، حسبما ذكرت صحيفة Sankei Shimbun اليابانية.

يتم التدريب على خلفية العلاقات الصعبة بين البلدين مع الصين. كما ذكر في المقال، أن جيش التحرير الشعبىي الصينىي مسلح أيضًا بطائرة سو-30، المنتشرة بالقرب من المجال الجوي الياباني.

في وقت سابق، شاركت طائرات سو-30 الهندية في تدريبات مشتركة مع طائرات F-15 الأمريكية و British Typhoons. بالنسبة للطيارين اليابانيين الذين يقودون طائرات F-15 و F-2 وحصلوا مؤخرًا على طائرات F-35 ، فإن التمرين المشترك سيكون فرصة نادرة لممارسة القتال الجوي ضد سو-30 المطورة روسيًا، وفقا للصحيفة.

قال كوري والاس، الباحث في جامعة كاناغاوا في اليابان: "يمكن أن تكون قيمة التدريب باستخدام طائرات سو-30 الهندية كبيرة بالنسبة لليابان". "ستكتسب قوات الدفاع الجوي نظرة ثاقبة حول قدرة سو-30 على المناورة والمدى واستهلاك الوقود ووقت الصيانة...".

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز سو-30 الهندية بمحركات توجيه الدفع، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لممارسة القتال الجوي القريب.

تمتلك القوات الجوية الهندية الآن أكثر من 250 مقاتلة من طراز سو-30إم كي إي، تم تجميع معظمها بموجب ترخيص من شركة تصنيع الطائرات الهندية HAL. وهي مجهزة بإلكترونيات الطيران الإسرائيلية والفرنسية وأنظمة الحرب الإلكترونية.