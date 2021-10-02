التشيك تشتري منظومات الدفاع الجوي "سبايدر"

تتم هذه الصفقة في إطار إصلاحات لإعادة تسليح الجيش التشيكي.

وقال وزير الدفاغ التشيكي لوبومير متنار: "إنني أقدر استعداد الحكومة الإسرائيلية للمشاركة معنا أحدث نظام دفاعي من شأنه أن يقرب جيشنا من قدرات القرن الحادي والعشرين. إن ذلك سيجعلنا أخيرًا نتخلص من اعتمادنا على "كوب" السوفييتية التي تم إنتاجها في السبعينيات، والتي لا تلبي المتطلبات الحديثة لحماية المجال الجوي".

تقدر الصفقة نفسها بـ 3.69 مليار كرونة تشيكية شاملة ضريبة القيمة المضافة. يشار إلى أنه خلال المفاوضات، تمكن الجانب التشيكي من خفض سعر المجمعات بمقدار 2 مليار كرونة. في الوقت نفسه، ستشارك الصناعة التشيكية أيضًا في تنفيذ عقد الشراء.

وفقًا للاتفاقية، ستكون الشركات الرئيسية المشاركة في الاتفاقية من الجانب التشيكي هي RETIA ومؤسسة تابعة للمعهد الفني العسكري الحكومي.

وفقًا لحسابات الجيش التشيكي ، يمكن استخدام نظام الدفاع الجوي SPYDER بشكل فعال لأكثر من 20 عامًا. يجب أن تصل التكلفة الإجمالية لتشغيل المجمعات خلال هذه الفترة إلى حوالي 23 مليار يورو.

من المتوقع أن يبدأ توريد أنظمة الدفاع الجوي للجيش التشيكي في عام 2026. في المجموع، يجب أن تحصل القوات المسلحة التشيكية على أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي SPYDER مع أربع منشآت صاروخية مضادة للطائرات في كل منها. سيتم تصميم أنظمة الدفاع الجوي نفسها على أساس شاحنات TATRA.

SPYDER هي أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى. يتراوح نصف قطر عملها من 20 إلى 80 كيلومترًا. إنها قادرة على تغطية كل من الأجسام الثابتة والوحدات المتنقلة. يمكن لـ SPYDER إصابة الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

ستحل هذه المجمعات محل نظام الدفاع الجوي كوب القديم.