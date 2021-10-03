الولايات المتحدة تخطط لنشر "إف-35" في أوروبا

قال قائد السرب 495، المقدم إيان ماكلولين، إن الولايات المتحدة تخطط لبدء نشر مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز F-35 في أوروبا في أواخر عام 2021.

سوف يتم بتجهيز سرب فالكيري بمقاتلات الجيل الخامس. يقع مقره في قاعدة لاكنهيث الجوية في المملكة المتحدة. في المجموع، سيضم السرب 27 مقاتلة من طراز F-35A Lightning II. سيصبح أول سرب أمريكي مسلح بهذه الطائرات خارج البلاد، وفقًا لتقرير The Drive.

في وقت سابق أفادت التقارير عن خطط قيادة القوات الجوية البولندية لنشر سرب من مقاتلات F-35A في قاعدة سفيدفين الجوية.