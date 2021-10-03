الصين تبتكر صاروخا قادرا على تعطيل البنية التحتية للعدو

تمكن العلماء الصينيون من صنع سلاح فريد يمكنه تعطيل البنية التحتية للعدو تمامًا، حسب موقع 4dpa.

سوف ينتقل الرأس الحربي بستة أضعاف سرعة الصوت. في النهاية، ستتسبب القذيفة في نبضة كهرومغناطيسية واسعة النطاق تؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية في نطاق واسع إلى حد ما.

اليوم، المعدات العسكرية تعتمد كليًا على أنظمة تحديد الموقع الجغرافي ومن دون معلومات استخبارية وكمية كبيرة من البنية التحتية المقابلة، فهي ببساطة لا تعمل.

الصاروخ قادر على إحداث أقوى نبضة كهرومغناطيسية، والتي تدمر تمامًا جميع الأجهزة الكهربائية داخل دائرة نصف قطرها كيلومترين.

يبلغ مدى الصاروخ الآن 3000 كيلومتر، لكن هذه المسافة، بالنظر إلى السرعة الهائلة، تقطع في 25 دقيقة فقط. يستحيل اكتشافه لوجوده في الغلاف الجوي للأرض. يتم ذلك حتى تتمكن القذيفة من الإفلات من أنظمة الإنذار المبكر الفضائية.

بالتوازي مع ذلك، يتم استخدام نظام إخفاء فريد - تقنية نشطة تسمح بتجنب الرادارات على الأرض.

وأوضح العلماء أنه لن يتمكن أحد من معرفة أن السلاح في طريقه بالفعل، وأن الانفجار سيتفوق على العدو بشكل غير متوقع.

يعطي التخفي للصاروخ عباءة بلازما شبه سحرية، تتشكل على سطح الصاروخ بسبب تأين الهواء بفعل الحرارة المتولدة أثناء الرحلة. وسيؤدي عدم وجود بطارية إلى إطلاق ما يصل إلى 95% من الطاقة في غضون 10 ثوانٍ فقط. ويتم توليد كل الطاقة بفضل المكثفات الفائقة، التي تزيد قوتها المحددة 20 مرة عن طاقة البطارية نفسها.