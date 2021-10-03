مجلة: "سو-35" لديها مزايا على نظيرتها "إف-22"

المقاتلة الروسية "سو-35" لديها عدد من المزايا الاستراتيجية تفوق نظيرتها الغربية "إف 22" (رابتور) التابعة لسلاح الجو الأمريكي، حسب خبراء من الولايات المتحدة.

يدّعي مطورو مقاتلة F-22 Raptor الأمريكية أن بنات أفكارهم لا مثيل لها، لكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع. لاحظت مجلة The National Interest أن المقاتلة الروسية سو-35 المتعددة الأغراض لها العديد من المزايا. على سبيل المثال، رابتور "عمياء" في طيف الأشعة تحت الحمراء وتفتقر إلى الرادارات ذات المظهر الجانبي، والتي تسمح بإطلاق صواريخ بتوجيه تلقائي على أهداف المناورة.

ويخلص الكاتب إلى أنه "من دون مثل هذا الرادار، يجب دائمًا توجيه طائرة F-22 إلى طائرة معادية، مما يجعلها عرضة لنيران العدو".

عيوب التصميم هذه هي تكلفة البرنامج في F-22. في الثمانينيات من القرن الماضي، اعتمد مصنعو الطائرات الأمريكيون على تقنيات التخفي والإلكترونيات العالية التقنية.

ومع ذلك، فإن التكلفة النهائية لطائرة واحدة لا تناسب قيادة القوات الجوية الأمريكية. تطلب الأمر من الشركات المصنعة تقليل تكلفة الطائرة F-22، وفضلوا التخلص من الرادارات الجانبية والبحث بالأشعة تحت الحمراء. أما المطورون الروس استخدموا هذه التقنيات عندما صنعوا سو-35، لذلك فإن المنافس الرئيسي لـ Raptor لديه "رؤية" بالأشعة تحت الحمراء ورادارات جانبية، مما يجعلها خصمًا خطيرًا.