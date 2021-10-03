ما هي أوجه الشبه بين الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك" والمقاتلة "سو-57"

يوجد أوجه شبه بين أحدث مقاتلة روسية والطائرة المسيرة الهجومية "أوخوتنيك" التي هي قيد التطوير، لكنهما تؤديان مهام مختلفة.

قال كبير مصممي "سو-70" (أوخوتنيك)، سيرغي بيبيكوف، إنه ليس من الصحيح تمامًا القول إن الطائرة المسيرة "أوخوتنيك" تم إنشاؤها على أساس أحدث مقاتلة "سو-57". الصحيح هو القول بأن الطائرة المسيرة تستخدم تقنيات معينة أثبتت نفسها على "الأخت الأكبر".

وقال في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدا": "استخدمت الحلول الفردية والتقنيات والأنظمة المنفصلة من مقاتلة سو-57. على سبيل المثال، كما يُرى بوضوح عندما تقف الطائراتين جنبًا إلى جنب - جهاز الهبوط. إنهما متطابقان تمامًا، لأن المواعيد النهائية لإنشاء الطائرة المسيرة كانت ضيقة للغاية".

المحرك هو تشابه مهم آخر للطائرات. يوجد نفس المحرك في "سو-57" و"سو-70"، والفرق الوحيد هو عدم وجود فوهات دوارة في الطائرة المسيرة. إنه غير قادر على المناورة، ولا يحتاج إلى ذلك.